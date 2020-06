Trapani, lite con accoltellamento in via Spalti. Un uomo in prognosi riservata

Una lite, scoppiata per futili motivi, è culminata in accoltellamento. È accaduto, nella notte tra venerdì e sabato, in via Spalti dove due trapanesi se le sono date di santa ragione.

Ad un certo punto uno dei due ha estratto un coltello vibrando alcuni fendenti. La vittima è stata stata trasportata in ospedale dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Il ferito è stato ricoverato con prognosi riservata.

Indaga la polizia che sulla vicenda mantiene il massimo riserbo. La lite, secondo indiscrezioni, sarebbe scoppiata per una donna.









