 Trapani. Comune, Unicef e Forum del Terzo Settore insieme per una città amica dei bambini

Un incontro a Palazzo d’ Alì per programmare e pianificare strategie che mirano al benessere dei bambini e degli adolescenti.

Protagonisti dell’iniziativa il Vicesindaco di Trapani, Enzo Abbruscato, la Presidente provinciale Unicef Mimma Gaglio e la portavoce del Forum del terzo settore Esmeralda Prinzivalli.

Un impegno non facile da realizzare, che richiede un dispiego di energie umane e un investimento di risorse finanziarie.

L’ ottica è quella di una comunità educante che si fa carico di migliorare l’offerta quantitativa e qualitativa dei servizi e delle iniziative per l’infanzia, per l’adolescenza e per le rispettive famiglie.

Il vicesindaco è stato chiaro. Oltre che un piacere, lo ritiene un dovere istituzionale, a dimostrazione che l’incontro non è stato uno scambio formale di vedute e di volontà, ma di un impegno concreto.

Sono state affrontate e programmate alcune iniziative da portare …









Leggi la notizia completa