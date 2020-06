Sicilia, 90mila imprese insieme per dire  “No al pizzo e alla mafia”

“Le associazioni firmatarie ripudiano la mafia, in tutte le sue manifestazioni e articolazioni e si impegnano a rifiutare, respingere e denunciare ogni tentativo di infiltrazione criminale collaborare in costante raccordo con le forze dell’ordine e con le autorità preposte al controllo del territorio, operare in linea con l’obiettivo di prevenzione e contrasto del fenomeno mafioso e/o criminale, associare al proprio interno solo aziende che dichiarano di non pagare il pizzo, avvalersi solo di fornitori che non pagano il pizzo, di soggetti cioè che dichiarano di essere liberi da ogni forma di giogo mafioso o altro condizionamento criminale, diffondere la conoscenza del Manifesto tra le imprese, promuovere l’adesione al Manifesto, monitorare il livello di partecipazione, vigilare sul rispetto degli impegni assunti dalle imprese aderenti, favorire la collaborazione tra quest’ultime e le autorità ispettive e di controllo”.

E’ questo il …









Leggi la notizia completa