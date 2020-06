Picchia l’ex compagna. Arrestato un uomo a Salemi

Litiga con l’ex compagna e la picchia. Un uomo di Salemi è stato arrestato dai Carabinieri.

L’accusa è di maltrattamenti in famiglia, l’uomo, classe 82, ha alle spalle precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona.

Successivamente alla richiesta d’intervento effettuata poco prima dall’ex convivente dell’uomo gli immediati accertamenti hanno consentito di ricostruire che la vittima, al termine di una lite con l’uomo, veniva aggredita fisicamente da quest’ultimo in maniera così violenta da subire una “algia mandibolare alla parte dx con limitazione funzionale post aggressione” giudicata guaribile in 7 giorni. L’uomo dopo la lite portava via dall’abitazione alcuni oggetti lasciando subito dopo l’appartamento allontanandosi a bordo della sua auto. Giunti sul posto i Carabinieri, dopo aver chiarito la dinamica con la persona offesa, assicurate le cure del caso facendo intervenire i sanitari ed un ambulanza per il trasposto in ospedale della vittima, si mettevano …









Leggi la notizia completa