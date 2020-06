Parità assoluta al “Provinciale” fra Trapani e Frosinone

Termina a reti bianche la sfida del “Provinciale” fra Trapani e Frosinone. Partita spenta, sia nel primo che nel secondo tempo. I granata, che nella prima frazione avevano provato ad aggredire gli avversari sin dai primi minuti ma senza ottenere grandi risultati, nella seconda metà di gara perdono brillantezza e restano in balia degli ospiti, che si rendono pericolosi in un paio di occasioni, ma non riescono però a sbloccare il risultato, complice anche la splendida parata di Carnesecchi sul tiro a botta sicura di Rohden, che rappresenta di fatto l’occasione più clamorosa del match.

La cronaca

Nel secondo tempo si rende subito pericoloso il Frosinone al 47′ con il cross di Salvi per il colpo di testa di Tabanelli, pallone che sorvola di poco la traversa. Al minuto numero 78′ conclusione dalla lunga distanza di Taugourdeau, sfera che termina ampiamente lontana dallo …









