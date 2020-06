Mazara, divieto di commercio in forma itinerante anche al lungomare Hopps

Dopo l’emanazione dell’ordinanza del 16 giugno con la quale il Sindaco Salvatore Quinci ha disposto il divieto di esercitare il commercio in forma itinerante nel lungomare Mazzini, con la nuova ordinanza tale divieto è esteso anche al lungomare Hopps.

In particolare, è disposto il divieto assoluto di esercitare il commercio in forma itinerante, riferito ad ogni tipo di installazione e montaggio di stand sui marciapiedi, anche su tutto il lungomare Hopps.

“Qualora i commercianti operassero in violazione della presente ordinanza – è scritto nel provvedimento – saranno sottoposti alle sanzioni previste”.









