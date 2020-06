Marsala, oggi il 1° raduno motociclistico in ricordo di Emanuele Giangrande 

Un raduno motociclistico nel ricordo di Emanuele Giangrande, il giovane motociclista marsalese, morto lo scorso anno a causa di un incidente in sella sua moto.

Ha preso il via pochi minuti fa a Marsala il 1° Raduno Moticiclistico Memorial Emanuele Giangrande. Tanti i motociclisti presenti, alcuni provenienti anche da Catania e Palermo.

Il programma della manifestazione prevede il ritrovo e la partenza dal Monumento ai Mille, al Lungomare Colonnello Maltese di Marsala e la passeggiata, con sosta dove è avvenuto l’incidente. Subito dopo i centauri proseguiranno il tour per Marsala e ritorneranno nuovamente al Monumento dove terminerà il memorial Giangrande.









