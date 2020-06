Marsala, l’Andos non ha più una sede e chiude. Donato un defibrillatore ai Salesiani 

L’associazione Andos di Marsala si è sciolta, non ha più una una sede, e le volontarie hanno deciso di donare in beneficenza il proprio patrimonio.

Diverse sono state le richieste alle istituzioni, ma non c’è stata alcuni risposta risolutiva. Si è deciso di chiudere per dare un qualcosa alla memoria di una socia, che è venuta a mancare, alle associazioni del territorio e infine un defibrillatore donato all’oratorio dei Salesiani di Marsala.

“Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo – scrivono i responsabili dell’Andos – se invece muore, produce molto frutto”. (Gv 12, 24). Con un pensiero al Vangelo di Giovanni, umilmente ma con determinazione, l’Associazione Comitato A.N.D.O.S. di Marsala, il 27 febbraio scorso, ha deliberato il proprio scioglimento e la devoluzione del patrimonio associativo a vantaggio del territorio: morire, appunto, ma per produrre frutto. Nel …









