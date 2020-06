Marsala 2020. I movimenti si organizzano. Giulia Adamo perde pezzi

In pochi giorni gli scenari della campagna elettorale marsalese si sono fatti più chiari, da una parte la discesa in campo ufficializzata a mezzo social di Giulia Adamo, dall’altra parte la quasi certa candidatura di Massimo Grillo, Aldo Rodriquez per il Movimento Cinque Stelle, il sindaco uscente Alberto Di Girolamo.

Dopo qualche giorno dalla discesa in campo della Adamo, sostenuta da un gruppo di fedelissimi, tra cui anche l’ex assessora Patrizia Montalto, si sgretola la sua compagine. Nemmeno il tempo di iniziare.

Lascia quel campo Mario Figlioli di Vento Nuovo, la formazione politica che a ridosso delle feste natalizie aveva presentato programma ed esponenti, tra cui anche l’ex consigliere comunale Gregorio Saladino, pure lui uno dei firmatari del sostegno alla Adamo.

Vento Nuovo ha il suo candidato sindaco, proprio Mario Figlioli, e la sua lista civica: “Pochi giorni fa la notizia …









