L’impianto di compostaggio a Mazara, Randazzo: “Il progetto deve essere bloccato”

“Il progetto deve essere bloccato”. Il consigliere comunale Giorgio Randazzo si esprime contro la richiesta di costruzione di un impianto di compostaggio in C/da San Nicola, a Mazara, presentata alla Regione Sicilia.

“Esprimo la mia totale contrarietà alla realizzazione del medesimo impianto nella nostra Città che avrebbe ripercussioni negative su molti aspetti sul nostro territorio e non solo. Mazara del Vallo ha bisogno di tutta altra tipologia di sviluppo imprenditoriale partendo dalla ricchezza paesaggistica e architettonica di un territorio che per Storia e cultura non risulta secondo a nessuno” dichiara il consigliere leghista.

“Credo che sia indispensabile puntare su moderne tecnologie rivolte al pieno rispetto dell’ambiente, della vocazione turistica di una comunità e soprattutto della salute dei cittadini. Nonostante ciò, sono convinto che il tema rifiuti in Sicilia debba essere affrontato con serietà e senza posizioni preconcette riguardo l’idea …









