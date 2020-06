La DaD non ha fermato la “Scuola Amica Unicef” – I.C. “Lombardo Radice – Pappalardo” di Castelvetrano 

Alla fine di questo “particolare” anno scolastico, anche se con grande sforzo, ma tanta soddisfazione, gli alunni dell’ I.C. Radice Pappalardo hanno partecipato alle diverse iniziative promosse dalla scuola, approfondendo alcune attività educativo-didattiche del Progetto Unicef. I nostri alunni hanno fatto sentire la loro voce:”Per noi alunni della classe 5B, del plesso Radice, il Progetto Scuola Amica Unicef , in questo secondo quadrimestre, è continuato con la visione del video “I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ”, che ci ha permesso di realizzare attività didattiche come racconti, disegni che abbiamo condiviso in un Powerpoint. Per noi più piccoli alunni della 2B del plesso Verga la videolettura di Albi illustrati “La storia del topolino Federico” ci ha permesso di raccontare le nostre emozioni… Che cosa vorresti portare nel tuo rifugio per vivere meglio questo periodo …









