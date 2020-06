  Il WWF condanna lo scempio compiuto nelle spiagge di Agrigento

E’ una denuncia ed è un dolore quello del WWF per quanto accaduto sulle spiagge di Agrigento, dove con le ruspe si sono tolte le dune.

“È con grande dolore che scriviamo questo comunicato – si legge nella nota del WWF – sull’ennesimo scempio nei confronti della natura compiuto da mano umana. Superficialità, ignoranza, dabbenaggine, non ci sono parole che possono descrivere al meglio le cause di ciò che è stato fatto: spianare le dune, fare pulizia secondo una logica fuori dal tempo e dallo spazio, dall’essere civiltà nel 2020”.

“Eppure il WWF, come la Guardia Costiera o la Ripartizione Faunistica, ha più volte dato notizia delle azioni di monitoraggio e perlustrazione della costa per verificare lo stato di integrità delle stesse. Era stata fatta raccomandazione – continuano i responsabili del WWF – da più parti su come la situazione …









Leggi la notizia completa