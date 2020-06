Il pizzino di Matteo Messina Denaro nel 2015 per un terreno … 

E’ l’ultima traccia di Messina Denaro. E’ un pizzino del 2015, al centro dell’indagine della Squadra Mobile di Trapani, che oggi ha portato all’arresto di due persone.

Il latitante nel 2015 manda un pizzino nel quale dimostra il suo interesse per un terreno di Castelvetrano e la famiglia mafiosa interviene allora per convincere i proprietari eredi a “venderlo” . Il terreno era appartenuto anche a Toto Riina.

Questo il comunicato di lancio dell’operazione:

All’alba di oggi, la Polizia di Stato ha dato esecuzione alle ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP di Palermo a carico di CALCAGNO Giuseppe, 46 anni, di Campobello di Mazara (TP), e MANZO Marco, 55 anni, pregiudicato, di Campobello di Mazara, indagati per associazione di tipo mafioso ed estorsione.

L’operazione è stata condotta dagli uomini della Squadra Mobile di Trapani con l’ausilio degli uomini della Questura, dei Commissariati della provincia e …









Leggi la notizia completa