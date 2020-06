Giulia Adamo contro il Distretto Turistico: “Lo spot non parla di Marsala”

“Nei giorni scorsi, il Distretto Turistico Sicilia Occidentale ha presentato pubblicamente uno spot per la promozione della provincia di Trapani. Un’iniziativa sicuramente meritoria, se non fosse che ancora una volta ci ritroviamo a prendere atto, con amarezza, della sciatteria con cui viene trattata Marsala”. Lo scrive in una nota Giulia Adamo, ex sindaco di Marsala e in corsa, di nuovo, alle prossime amministrative.

Ecco la sua nota.

“Nello spot, infatti, il nome della più grande città della provincia compare soltanto in rapida rotazione nei secondi finali, mentre uno spazio decisamente maggiore viene dato a Segesta, Mazara, Custonaci e Trapani. Una riflessione a parte merita il passaggio dedicato a Paceco, paragonato a Zanzibar per le sue saline: senza nulla togliere si suggestivi scorci di Nubia, è noto a tutti che le saline più apprezzate dai visitatori in provincia di Trapani siano quelle di Marsala, all’interno …









Leggi la notizia completa