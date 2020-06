Gibellina restaura “La citta di Tebe” di Pietro Consagra

L’ultimo intervento di restauro risale al 2002. Da allora su “La città di Tebe”, l’opera di Pietro Consagra installata in piazza XV Gennaio 1968 a Gibellina, non erano stati più effettuati restauri. La ruggine, nel tempo, ha danneggiato il ferro. Ora l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Salvatore Sutera, ha deciso di intervenire per restaurare la scenografica installazione che il maestro Consagra, nel 1988, costruì come scenografia per lo spettacolo “Oedipus Rex”, ai ruderi di Gibellina vecchia per la rassegna delle “Orestiadi”. Dopo la messa in scena, l’opera venne rinchiusa in magazzino, per poi, nel 1990, essere installata nella piazza principale del paese. Sistemata a fianco della torre dell’orologio di Alessandro Medini, “La città di Tebe” permette di ammirare il progetto di “scultura frontale” di Consagra, significativamente rappresentato anche nelle altre …









Leggi la notizia completa