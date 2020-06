Finalmente si stanno completando i lavori della Provinciale Mazara-Torretta Granitola

Dopo anni di controversie, contenziosi, rescissioni di contratti e altri impedimenti, i lavori di messa in sicurezza della S.P. 38 “Mazara del Vallo – Granitola” dalla foce del fiume Arena a Torretta Granitola saranno finalmente completati nel corso della settimana. Lo ha comunicato il commissario straordinario del Libero Consorzio di Trapani, Raimondo Cerami.

Il tratto stradale, sebbene durante i lavori è stato mantenuto aperto al transito, finalmente potrà essere fruito a regime, prevedendo, nei prossimi giorni, lo svolgimento di una semplice cerimonia di inaugurazione.

Il dott. Cerami ricorda che l’opera pubblica, la cui gara è stata espletata dall’UREGA, per quanto riguarda la nuova aggiudicazione intervenuta nel 2018 in favore dell’impresa Presti s.r.l. di Vigliatore-Messina, ha riguardato lavori per un ammontare complessivo di € 3.118.256,16 compresi i costi della sicurezza.

I lavori finanziati con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei …









Leggi la notizia completa