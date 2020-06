Eclissi Solare 21 giugno: 1° giorno d’estate con stupore

Per i superstiziosi i segnali per la fine del mondo ci sono tutti. Il 2020, infatti, è entrato a gamba tesa mostrandosi come un’anno ricco di eventi particolari: pandemia, nuovi conflitti e tensioni tra le nazioni, cambiamenti climatici, carestie, tre comete avvistate e ora anche l’eclissi di sole prevista per l’alba di domenica 21 giugno.

Ma cosa è davvero l’eclissi e sopratutto perché gli uomini, in tempi più remoti, ne avevano il terrore? Lo spettacolare fenomeno delle eclissi solari è quel breve momento in cui Terra, Luna e Sole si trovano allineati e la Luna, sovrapponendosi tra la Terra e il Sole, crea un cono d’ombra che fa apparire il sole “oscurato” in base alla posizione da dove il fenomeno viene osservato. Questa scena così tanto singolare suscitava timore negli uomini in quanto appariva come un …









