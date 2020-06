Da Trapani a Palermo a piedi in sole 24 ore. L’impresa di Giuseppe Bica

Da Trapani a Palermo a piedi percorrendo 100 chilometri in sole 24 ore.

L’impresa di Giuseppe Bica di 33 anni. Una impresa ardua se si considera che il percorso percorribile a piedi tra il punto di inizio e il traguardo è di circa 100 km. Inoltre, il tracciato da percorrere non è in pianeggiante, bensì composto da tratti in salita, fino ad arrivare a 700 metri d’altezza, ed altri tratti in discesa.

Per affrontare un’impresa del genere è necessaria la giusta preparazione fisica, per dosare opportunamente le energie ed avere la certezza di arrivare indenni al traguardo.

Il giovane siciliano infatti, ha praticato diversi sport nella sua vita, tra cui CrossFit e l’OCR (che sta per “Obstacle Course Race”) più conosciuto nella versione commerciale delle Spartan Race.

Nel dettaglio, per chi non conoscesse questi sport, il CrossFit, che molti reputano uno sport vero e proprio, è in realt& …









