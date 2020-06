Coronavirus, contagi in calo in Italia. Via al bonus autonomi da mille euro

Sono 238.011 i contagiati da coronavirus in Italia, un numero in calo rispetto a giovedì – quando erano 238.159 – per un ricalcolo della Regione Sicilia che ha sottratto 397 casi.

I DATI – L’incremento giornaliero è dunque di 251 nuovi contagi (giovedì era 333), 157 dei quali in Lombardia, pari al 62,5%. Il dato della Protezione civile comprende attualmente positivi, vittime e guariti. Sono 5 le regioni ad aumento zero: Marche, Campania, Valle D’Aosta, Calabria e Basilicata. Torna a scendere l’incremento giornaliero delle vittime per coronavirus in Italia. Sono 47 nelle ultime 24 ore. In Lombardia nell’ultima giornata se ne sono registrate 18. Il numero totale delle vittime in Italia sale dunque a 34.561. E sono saliti a 181.907 i guariti e i dimessi con un incremento rispetto a giovedì di 1.363 quando l’aumento era stato di 1.089.

Dopo l’aumento, tornano a scendere i ricoveri in terapia intensiva dei malati di coronavirus: sono 161 i pazienti ricoverati nei reparti di rianimazione, 7 …









Leggi la notizia completa