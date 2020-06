Caccia a Messina Denaro, blitz nella notte: due arresti, perquisita casa della madre 

Altro importante operazione antimafia nella notte in provincia di Trapani per cercare di fare terra bruciata intorno a Matteo Messina Denaro. Un blitz della Polizia ha portato all’arresto di due persone. E’ stata perquisita la casa della madre del latitante, ancora una volta, la signora Santangelo, a Castelvetrano.

All’alba di oggi la Squadra mobile di Trapani ha arrestato due persone ritenute vicine al capomafia ricercato da quasi 30 anni. Una decina le perquisizioni eseguite dagli agenti della Squadra mobile, tra cui l’abitazione della famiglia Messina Denaro, a Castelvetrano, dove abita l’anziana madre del boss.

In manette sono finiti Giuseppe Calcagno di 46 anni, di Campobello di Mazara, e Marco Manzo, 55 anni, pregiudicato, anche lui di Campobello di Mazara, indagati per associazione di tipo mafioso ed estorsione.

L’operazione è stata condotta dagli uomini della Squadra Mobile di Trapani diretta dal vicequestore aggiunto Fabrizio …









