Blitz anticamorra, raffica di arresti e perquisizioni: preso reggente del clan “Papa”

La Polizia di Stato di Caserta, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, ha eseguito 7 arresti nei confronti di esponenti del sodalizio criminale con a capo un ex cutoliano, attuale reggente del clan de’ “I Casalesi” nell’agro Teano.

Tra gli arrestati anche il referente di zona del federato clan “Papa”.

I soggetti sono gravemente indiziati, a vario titolo, di concorso in estorsione, consumata e tentata, lesioni personali, porto di strumenti atti ad offendere, tentata violenza privata e minacce. Si tratta di reati pluriaggravati, riuniti sotto il vincolo della continuazione, perpetrati nell’agro di Teano dal 2016 al dicembre 2018, e per i quali è stata ritenuta sussistente l’aggravante del metodo mafioso poiché commessi avvalendosi della forza di intimidazione che promana dal sodalizio camorristico cd. de’ “i casalesi”.

Gli arrestati sono stati rintracciati in diversi comuni dell& …









Leggi la notizia completa