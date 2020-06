Zes in provincia di Trapani. Sicindustria: “Burocrazia non vanifichi i benefici”

“La straordinaria opportunità rappresentata dalle Zes non sia resa vana dalla burocrazia”.

È l’appello lanciato da Gregory Bongiorno, presidente di Sicindustria Trapani, che afferma: “È finalmente arrivato per la Sicilia il via libera alle Zone economiche speciali, che mirano ad attrarre investimenti attraverso una drastica semplificazione amministrativa e la possibilità di accedere a sgravi fiscali e a un credito d’imposta rinforzato. Adesso bisogna, però, pass are velocemente alla fase operativa per rendere effettivi e concreti i benefici previsti. Ci auguriamo, infatti, che questa opportunità sia colta al meglio per creare sviluppo e occupazione e che non si vada a impantanare, come troppo spesso accade, nei rivoli della burocrazia”. Uno degli obiettivi è infatti proprio quello di favorire nuovi investimenti che portano nuova occupazione e, solo per la provincia di Trapani, si calcola un potenziale di nuovi occupati, …









