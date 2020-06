Vita. Auto schiacciata da un albero. Comune risarcisce i danni

Vita. Un risarcimento da 5.500 euro è stato liquidato dal Comune di Vita, per un sinistro verificatosi lo scorso mese di dicembre.

Era infatti il 13 dicembre, quando l’autovettura della signora L.G, veniva quasi completamente schiacciata dalla caduta di un albero, nella Via Valle del Belice. Tramite il proprio avvocato, Francesco Salvo, di Salemi, la signora presentava al Comune la propria richiesta di risarcimento per i danni patrimoniali subiti, oltre interessi e spese legali.

Con una nota successiva il difensore proponeva all’Amministrazione una negoziazione assistita al fine di cooperare in buona fede e risolvere in via amichevole la controversia. A tal proposito, un incaricato dell’ufficio tecnico, si è recato presso la carrozzeria in cui si trovava l’auto incidentata, acquisendo un’ampia documentazione fotografica sullo stato dell’automobile.

Al fine di evitare il rischio di un’ulteriore bagarre giudiziaria, Il Comune …









