Tragedia a Castelvetrano. Uomo muore schiacciato dal suo trattore

Tragico incidente nel tardo pomeriggio di oggi nell’agro castelvetranese. Un uomo di 84 anni, Francesco Marchese, mentre si trovava alla guida del proprio trattore , al lavoro nel fondo di sua proprietà in contrada Fontanelle, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato mentre stava percorrendo un terreno in discesa. Il pesante mezzo si è ribaltato e l’uomo è rimasto irrimediabilmente schiacciato dallo stesso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i sanitari per estrarre il corpo, ormai senza vita. L’indagine è stata affidata agli agenti del locale commissariato di Polizia.

