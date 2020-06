Stefano Pettinari è un giocatore del Trapani Calcio

Quattordici reti in ventotto giornate, attualmente vice capo cannoniere del campionato di Serie BKT. Voluto fortemente dalla Società granata l’estate scorsa, ora Stefano Pettinari è un calciatore del Trapani a titolo definitivo.

A fine agosto 2019 Pettinari era arrivato al Trapani in prestito dal Lecce. La Società granata ha oggi esercitato il diritto d’opzione previsto dal contratto di trasferimento.

Un impegno importante da parte della Società, che conferma la volontà di definire la programmazione necessaria per la conclusione dell’attuale stagione sportiva.









