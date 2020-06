Sicilia, in sette giorni scoperte due emittenti radio totalmente abusive

Sono due le radio abusive disattivate, nel giro di sette giorni, dai Carabinieri, nei dintorni di Palermo. La prima, “Radio Ciaculli”, era stata messa in piedi da un 44enne palermitano che è stato denunciato.

I carabinieri della stazione Brancaccio lo hanno deferito in stato di libertà per “violazione del codice delle comunicazioni elettroniche, furto aggravato e danneggiamento”. L’uomo aveva creato una radio clandestina sulla collina di Ciaculli.

I militari, coadiuvati dai funzionari del ministero dello Sviluppo economico, sono intervenuti in via Ciaculli dove hanno individuato un’antenna “svettare” da un’abitazione. Così è scattata l’irruzione in casa. “I carabinieri – dicono dal comando provinciale dell’Arma – hanno riscontrato la presenza di un’emittente radiofonica abusiva, la quale attraverso un apparato di trasmissione, un ricevitore ed altra strumentazione, inviava un segnale che interferiva con la frequenza dell’emittente privata”.

L’altra emittente radio abusiva, realizzata in casa, è …









