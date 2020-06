Sgominata banda che vendeva droga a Misilmeri. Indagate 8 persone (Video)

MISILMERI (PA) – Sgominata la banda che vendeva hashish nel territorio di Misilmeri. Questa notte i Carabinieri della Compagnia di Misilmeri hanno tratto in arresto 4 persone, con l’accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti di tipo “hashish”.

L’operazione, denominata “EASY DRUG”, ha permesso agli investigatori, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, di risalire la filiera dello spaccio che rifornivano Misilmeri.

I quattro soggetti, già con precedenti specifici, in esecuzione ad un ordinanza di custodia cautelare emessa dall’Ufficio del GIP di Termini Imerese, sono stati condotti presso la Casa Circondariale “Cavallacci” di Termini Imerese, si tratta del 20enne V.F., il 44enne marocchino Z.A., il 24enne A.D. e il 26enne marocchino M.B.. Otto complessivamente le persone indagate.

I Carabinieri hanno avviato l’indagine nel marzo 2019, per …









