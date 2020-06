Salemi, 3 idee per la riqualificazione del centro storico

Premiati gli studenti del Politecnico di Torino

Tre idee per la riqualificazione del centro storico di Salemi. Tre visioni su altrettanti scorci caratteristici della cittadina trapanese, dove prosegue la collaborazione tra il Comune e il Politecnico di Torino sul rilancio del patrimonio architettonico pubblico e privato. Nell’ambito dell’atelier ‘Riabitare Alicia’, infatti, gli studenti iscritti al corso di laurea in Architettura dell’ateneo piemontese hanno sostenuto gli esami in videoconferenza con il castello normanno-svevo di Salemi presentando i propri elaborati. Ad ascoltarli una commissione composta dai docenti Roberto Dini, Silvia Tedesco, Giuseppe Ferro e Luciana Restuccia, dai rappresentanti istituzionali, tra cui il sindaco di Salemi Domenico Venuti e l’assessore al Centro storico Vito Scalisi, e dall’architetto Vito Corte. “Proseguiamo nel percorso intrapreso con la firma dell’accordo tra Comune e Politecnico che punta al recupero di una parte …









