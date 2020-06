Petrosino, il Comune promuove una “vetrina” sul portale turistico

In vista della prossima stagione estiva, l’Amministrazione comunale di Petrosino intende promuovere l’offerta turistica del territorio attraverso una mirata pubblicizzazione sul portale internet comunale “VisitPetrosino” di specifici pacchetti vacanza che garantiscano il rispetto di tutte le misure anti-Coronavirus.

Nel dettaglio, all’interno del portale verrà realizzata un’apposita sezione denominata “Vacanza a misura di covid”, dove verranno inseriti tutti i pacchetti e le offerte pervenute dagli operatori turistici del territorio. L’iniziativa è rivolta alle strutture ricettive (hotel, b&b, camping, affittacamere, case vacanza), attività della ristorazione (ristorante, pizzerie, bar, rosticcerie), attività immobiliari, cantine, strutture sportive, stabilimenti balneari, etc. che abbiano sede sul territorio comunale di Petrosino.

Possono aderire all’iniziativa anche le agenzie di viaggi e tour operator che non abbiano sede a Petrosino ma che promuovano pacchetti turistici che includano tappe e …









Leggi la notizia completa