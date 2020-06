Per l’UNESCO non sono semplici pietre ammassate, ma vere opere d’arte

I muretti a secco in pietra sono vere e proprie opere d’arte. A stabilire ciò è stato il Comitato per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, riunitosi a Port Louis nel 2018, che ha riconosciuto l’arte dei muretti a secco inserendola nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO.

I muretti a secco, infatti, sono annoverati, per la loro tradizione millenaria, tra le più antiche opere di manifattura e venivano realizzati con pietre e ciottoli opportunamente collocati uno sull’altro in modo da rendere la struttura resistente senza l’impiego di ulteriori materiali leganti, quali malta o cemento.

Le tecniche più antiche prevedevano la disposizione delle pietre, che spesso si trovavano direttamente sul posto, in modo tale da farle combaciare ottenendo l’equilibrio perfetto, utilizzando anche ciottoli più piccoli per riempire le parti vuote, in attesa …









