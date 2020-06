Operazione “Cutrara”, Libera: “Quadro triste, dobbiamo fare ancora tanto”

Il coordinamento provinciale di Trapani, il Presidio “Piersanti Mattarella” di Castellammare e l’associazione Castello Libero Onlus intervengono con una nota riguardo all’operazione antimafia “Cutrara”.

“Ancora una volta emerge un quadro triste di una comunità con pochi anticorpi sociali in grado di contrastare efficacemente un gruppo di criminali organizzati. La facilità con cui la cosca mafiosa di Castellammare del Golfo riesce ad infiltrarsi nel tessuto sociale cittadino ci segnala ancora una volta la permeabilità e la contiguità culturale, quando non addirittura criminale, di una fetta ancora troppo grande di popolazione.

Se perfino esponenti politici si rivolgono a mafiosi la cui elevata caratura criminale è nota a chiunque – e ci si rivolgono proprio per quello – per ottenere giustizia per un torto subìto, anziché rivolgersi allo Stato, quello stesso Stato che essi …









Leggi la notizia completa