Marsala, presentati i progetti per Agenda Urbana. Pubblicato il bando per il cinema all’aperto

“Oltre quattro anni di incontri, protocolli d’intesa, conferenze, decreti, solleciti. Poi, lo scorso Aprile, la pubblicazione dei bandi.

Ed anche in piena emergenza covid, tutta la Coalizione di Comuni ha lavorato intensamente per presentare i progetti entro i tempi previsti. Ora, nell’attesa della loro approvazione, ci prepariamo alle prossime scadenze per cogliere ogni opportunità offerta dai fondi europei”. È quanto afferma il sindaco Alberto Di Girolamo a conclusione di questo primo step di “Agenda Urbana” che vede assieme Marsala (Capofila), Trapani, Erice, Mazara del Vallo e Castelvetrano, tutti partecipanti con propri progetti nelle Azioni che riguardano “Soluzioni tecnologiche per digitalizzazione e innovazione dei processi interni alla Pubblica Amministrazione”, “Interventi per assicurare l’interoperabilità delle banche dati pubbliche”, “Rinnovo del materiale rotabile” e “Sistemi di trasporto intelligenti”. Alle prime due Azioni, relative all’Agenda …









