Marsala. Entro il prossimo 30 giugno sarà possibile iscriversi al Movimento Liberi.

Gli iscritti potranno partecipare alla vita del Movimento e, tra quanti, invece, si iscriveranno ad un breve corso di formazione, sarà eletto il coordinamento comunale di Marsala.

Il Movimento “Liberi” nasce dalla entusiasmante esperienza dei giovani di “Oltrecittà” che negli anni 90 hanno dato testimonianza di un impegno civico producendo significativi risultati in termini culturali e progettuali per la città di Marsala.

Con il Movimento Liberi, fondato da Massimo Grillo, intendiamo incoraggiare alla partecipazione politica. Premesso che abbiamo bisogno di ripensare la politica come un impegno di responsabilità personale che non può lasciare spazio a finzioni, ipocrisie demagogiche o populiste, riteniamo di avviare un cammino politico e culturale che miri esclusivamente al bene di ciascun cittadino.

Sono tre i punti cardine del nostro Movimento:

1) Formare alla politica giovani da affiancare all'esperienza ed alla competenza politica ed …









