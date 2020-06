Lions Club Ponte San Pietro: una sonda ecocardiografica transesofagea 3D per la Cardiologia

Sabato mattina si è svolta la consegna ufficiale da parte di una rappresentanza dei Lions Ponte San Pietro-Isola della Sonda ecocardiografica transesofagea tridimensionale del valore di 37.500€ donata per completare l’Ecocardiografo in uso negli Ambulatori della Cardiologia dell’Ospedale di Treviglio – Caravaggio nella diagnosi delle patologia cardiache.

Sabato mattina, nello studio di Paolo Sganzerla, Direttore del Dipartimento Scienze Mediche e della Cardiologia dell’ASST Bergamo Ovest, si è svolta una breve cerimonia di consegna della sonda 3D donata dai Lions di Ponte e co-finanziata da Fondazione Lions International.Fino ad oggi la nostra Cardiologia era dotata di un Eocardiografo transesofageo bidimensionale (in 2D), strumento che viene utilizzato per valutare le strutture cardiache (valvole cardiache, cavità e muscolo) al fine di identificare i meccanismi responsabili di specifiche cardiopatie. Con l’arrivo della nuova sonda, l’ecocardiografia tridimensionale (3D) permetterà non solo di …









