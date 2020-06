La storia come esercizio di memoria

La storia come memoria. Mercoledì 17 giugno c.a. in passato avrei visto sicuramente la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, che causa Coronavirus viene svolta a porte chiuse, ma una partita di calcio senza pubblico è come la pasta con salsa e melenzane ma quelle al forno non le fritte, più salutari ma meno gustose.

Rivolgo l’attenzione altrove e guardo una trasmissione che tratta della guerra in Vietnam. Icona fotografica come è accaduto per Alan Kurdi 43 anni dopo, fu Kim Puch bambina di 9 anni che fugge dopo un bombardamento al napalm, bruciata. Fortunatamente Khim è sopravvissuta. La guerra viene studiata a scuola , ma personalmente non ricordo del massacro di My Lai accaduto il 16 marzo 1968 (avevo 8 giorni). Militari statunitensi comandati dal tenente Calley compì una vera e propria rappresaglia, che causò la morte di 504 persone vietnamite soprattutto neonati, bambini, donne e anziani, gli americani …









