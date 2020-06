 Il caso dei cinquemila tifosi del Napoli che hanno festeggiato la Coppa Italia senza rispettare alcuna norma anti-Covid

Fa molto discutere il caso dei cinquemila tifosi del Napoli che hanno festeggiato la vittoria in Coppa Italia della loro squadra senza rispettare alcuna norma anti-Covid.

Per il direttore aggiunto dell’Oms sono «sciagurati». Il sindaco De Magistris minimizza.

Salvini ha criticato gli assembramenti finali di Napoli-Juventus, e ha fatto in particolare il nome del governatore campano De Luca. De Luca gli ha risposto così: «Daremo domani, senza fretta, una risposta congrua a un somaro geneticamente puro. Per il resto, parlando di cose piacevoli, onore a Rino Gattuso e lunga vita al catenaccio, che si conferma uno strumento di perfida efficacia nel fare impazzire gli avversari, e capace di produrre un godimento sportivo di rara intensità» .



Le foto e i video di Napoli in festa mercoledì notte dopo la vittoria della Coppa Italia stanno suscitando un vespaio. …









Leggi la notizia completa