Grave incidente nel Senese per Alex Zanardi

L’atleta, che stava procedendo con la sua carrozzina olimpica, si è scontrato con un mezzo pesante. L’incidente si è verificato nel Comune di Pienza. Secondo fonti interne le sue condizioni sarebbero molto gravi .

Grave incidente per Alex Zanardi oggi pomeriggio sulle strade della provincia di Siena durante la tappa della gara staffetta ‘Obbiettivo 3’ con arrivo previsto a Montalcino.

Come apprende l’AGI, Zanardi che stava procedendo con la sua carrozzina olimpica si è scontrato con un mezzo pesante. L’incidente si è verificato nel Comune di Pienza in direzione San Quirico. Zanardi è stato trasportato in elicottero in ospedale.

L’elicottero che ha trasportato Zanardi a Siena è atterrato nell’area del policlinico universitario delle Scotte di Siena. Secondo fonti interne le sue condizioni sarebbero molto gravi.









