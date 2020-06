Gli insegnanti trapanesi del Gruppo “Corsi e ricorsi”, il Ministrero deve chiedere scusa 

La Pandemia da Coronavirus e le tante decisioni e non decisioni del Ministero dell’Istruzione e il Gruppo di insegnanti della provincia di Trapani “Corsi e ricorsi” chiede al Ministero dell’Istruzione di chiedere scusa su alcuni punti. Qui la nota degli insegnanti:

“Il coraggio di chiedere SCUSA.

Crediamo che il Ministero dell’Istruzione debba semplicemente chiedere SCUSA.

SCUSA perché vanta di far cominciare puntualmente l’anno scolastico il primo settembre, ma senza organico DEFINITIVO e al completo.

SCUSA per la contraddizione fra la ostentata e necessaria riapertura in SICUREZZA di tutte le scuole e gli spostamenti dei docenti in lungo e in largo da nord a sud dell’Italia in barba a qualsivoglia principio di sicurezza sanitaria.

SCUSA per la poca trasparenza mostrata quando evita di pubblicare le graduatorie definitive del personale docente aspirante alla mobilità prima degli esiti della …









