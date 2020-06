Domani il Trapani tornerà a caccia di punti salvezza contro il Frosinone, le ultime

L’attesa è finita, si riparte. Il Trapani di mister Fabrizio Castori domani ritornerà finalmente in campo dopo il lungo lockdown causato dall’emergenza sanitaria, e lo farà ospitando al “Provinciale” una delle grandi potenze di questo campionato, il Frosinone di Alessandro Nesta. I granata, penultimi in classifica con ventiquattro punti, prima del lungo stop causa coronavirus, erano cresciuti molto nelle prestazioni, trovando anche una buona continuità di risultati. I ragazzi di Castori infatti sono reduci da una vittoria contro la Virtus Entella e da tre pareggi contro Spezia, Juve Stabia e Empoli, e sono consapevoli che domani non avranno una partita semplice, ma sono chiamati a ripartire con il piede giusto e ricominciare sin da subito a macinare punti importanti, se vorranno ancora rimanere aggrappati alla corsa salvezza. I ciociari dal canto loro, terzi della classe a quota quarantasette punti, dopo nove …









