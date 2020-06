Nella mattinata odierna la Polizia di Stato, in esecuzione di una misura cautelare disposta dall’Ufficio del G.I.P. presso il Tribunale di Pescara, ha tratto in arresto E.P., 44 anni, pescarese, conosciuto in virtù dei suoi numerosi trascorsi giudiziari.

L’uomo deve rispondere dei reati di rapina (aggravata dall’utilizzo di un’arma e dall’aver agito per motivi abietti), lesioni volontarie aggravate, nonchè porto, senza giustificato motivo, di coltello fuori dalla propria abitazione.

Lo scorso 27 maggio, alle ore 2.30 circa, personale della sezione Volanti della Questura di Pescara era intervenuto presso il locale pronto soccorso, dove era appena giunto, trasportato da ambulanza, un 35enne pescarese, con diverse ferite da arma da taglio, poi dimesso con una prognosi di giorni 12 s.c.

L’uomo, apparso da subito reticente di fronte agli operatori di polizia, aveva riferito di essersi recato, accompagnato da …









Leggi la notizia completa