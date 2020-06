Non ci sono nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Restano due le persone contagiate, le due ragazze di Marsala risultate positive al tampone al termine del periodo di quarantena arrivate dalla Lombardia.

Le ragazze si trovano in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza sono state 131 le persone contagiate, 5 quelle decedute, 124 i guariti.

I tamponi effettuati in totale sono stati 14.178, i test sierologici su personale sanitario 7.661.









