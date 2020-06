  Coronavirus la situazione a Trapani e provincia di venerdì 19 giugno: Totale casi  attuali positivi 2  asintomatici

Coronavirus la situazione a Trapani e provincia +++ Aggiornamento alle 10 di venerdi 19 giugno2020 ++

Totale casi attuali positivi 2 asintomatici (il dato è al netto di decessi e guarigioni) così distribuiti:Castelvetrano0; Calatafimi-Segesta0; Trapani0; Valderice0; Alcamo0; Buseto Palizzolo0; Campobello di Mazara0; Castellammare del Golfo0; Erice0; Gibellina0; Marsala 2; Mazara del Vallo0; Paceco0; Salemi0;– caso Marsala: paziente rientrata da Milano, posta in quarantena, risultata positiva al tampone di fine quarantena– caso Marsala: atipico. Soggetto asintomatico rientrato da Bergamo a marzo e posto in quarantena. Primo Tampone post quarantena dubbio, secondo negativo.A seguito accertamento diagnostico personale viene effettuato anche test sierologico qualitativo il cui esito risulta positivo.Viene data immediatamente comunicazione all’Asp che procede con tampone il cui esito è positivo. Il paziente viene posto in …









