Coronavirus, il. monitoraggio Iss: indice Rt torna sopra 1 nel Lazio e cala in Lombardia

Ecco il report settimanale del ministero della Salute e Iss. “Invito alla cautela perché in alcune parti del Paese la circolazione del virus è ancora rilevante



19 giugno 2020

Rimane sotto quota 1 l’indice di contagio Rt in tutte le Regioni italiane tranne il Lazio, che segna un 1,12 a causa dei focolai a Roma la scorsa settimana. E’ quanto emerge dal report settimanale di monitoraggio della fase 2 di ministero della Salute e Iss.

“In tutta la Penisola – si legge nel rapporto, riferito alla settimana 8-14 giugno – sono stati diagnosticati nuovi casi di infezione, con casi in aumento rispetto alla precedente settimana di monitoraggio in diverse Regioni. Si conferma un Rt sotto 1 a livello nazionale e quasi nella totalità delle Regioni.La Lombardia si ferma a un Rt di 0,82, in miglioramento rispetto allo 0,90 della scorsa settimana, il Veneto segna 0,69, mentre più alte …









Leggi la notizia completa