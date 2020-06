Coronavirus, i numeri della Regione sono sbagliati. In Sicilia 153 positivi e non 637

Ha dell’incredibile ma è vero, i dati dei contagi in Sicilia erano falsi. Ieri la Regione si è accorta che il numero delle persone positive è molto più basso rispetto a quelli dichiarati.

I dati siciliani sono sbagliati – La Regione ha scoperto che il numero delle persone attualmente contagiate in Sicilia è molto più basso di quello divulgato dalla Protezione civile nazionale: appena 153 fra pazienti ospedalizzati e isolamento domiciliare, contro i 637 del bollettino diramato da Roma ieri pomeriggio e gli 805 segnalati dalla Regione nel calcolo di ieri. Effetto secondo i tecnici della Regione di un errore di partenza – dovuto probabilmente al doppio conteggio di alcuni pazienti in fase iniziale – e al mancato censimento di una parte dei guariti in corso d’opera. “Dall’inizio dell’emergenza – specifica Palazzo d’Orléans in una nota – la Sicilia, attenendosi scrupolosamente …









Leggi la notizia completa