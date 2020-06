Coronavirus, i calcoli della Regione erano sbagliati: in Sicilia ci sono solo 153 positivi – PalermoToday

Coronavirus, i calcoli della Regione erano sbagliati: in Sicilia ci sono solo 153 positivi PalermoTodayCoronavirus, Sicilia a un passo a essere territorio Covid free. DIRETTA Sky Tg24 Coronavirus in Sicilia, i dati del 18 giugno: altri due casi, tante guarigioni e nessun decesso La SiciliaCoronavirus: Sicilia verso Covid free – Sicilia Agenzia ANSACoronavirus, aggiornato anche il numero dei guariti in Sicilia: “Sono più di quelli comunicati da Giornale di SiciliaVisualizza la copertura completa su Google News









Leggi la notizia completa