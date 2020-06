Convocati Livorno – Cittadella

E’ di nuovo tempo di convocazioni anche in casa Cittadella.



Questa mattina la squadra ha sostenuto l’allenamento di rifinitura, nel pomeriggio la partenza per il ritiro di Livorno.Domani, con fischio d’inizio alle ore 18.00, Livorno – Cittadella allo Stadio Picchi per la 10ª giornata di ritorno di Serie BKT.

Non disponibile per squalifica Branca, fermato per 3 turni dal Giudice sportivo dopo l’ultima in casa contro il Pordenone.

Il resto della squadra a disposizione, mister Venturato convoca 22 giocatori:

PORTIERI

1 PALEARI Alberto22 MANIERO Luca

DIFENSORI2 MORA Christian3 BENEDETTI Amedeo5 ADORNI Davide6 CAMIGLIANO Amedeo13 RIZZO Alberto15 FRARE Domenico18 PERTICONE Romano24 GHIRINGHELLI Luca

CENTROCAMPISTI

4 IORI Manuel8 PROIA Federico10 D’URSO Christian16 VITA …









