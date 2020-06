Castelvetrano, il Comune cerca potatori volontari per la cura del verde pubblico

Il Comune di Castelvetrano ha fatto un bando pubblico per trovare qualcuno che si occupi della cura del verde pubblico, in modo gratuito.

Servono potatori che abbiano scale e attrezzatura adatta, per poter tagliare gli alberi. L’amministrazione ha pubblicato l’avviso sull’albo pretorio, con il quale cerca chi può contribuire al decoro urbano, tagliare i tronchi, pulire l’area attorno e smaltire il tutto presso un sito autorizzato.

L’avviso ha lo scopo di un’indagine conoscitiva, «per attuare i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza». Presentando, nero su bianco, la propria disponibilità, il Comune, a sua volta, verificherà il possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione dei lavori.

I lavori di manutenzione interesseranno l’intero territorio comunale comprese le frazioni di Triscina e Marinella di Selinunte e dovranno essere eseguiti …









