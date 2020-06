BRESCIA: PRESTITO A DOMICILIO BIBLIOTECA PARCO GALLO

La Biblioteca Parco Gallo avvierà dal 23 giugno 2020 in via sperimentale un servizio di PaD – Prestito a Domicilio, in collaborazione con i volontari del Consiglio di Quartiere Lamarmora e di alcuni ragazzi dell’oratorio Beato Palazzolo.

Il Consiglio di Quartiere Lamarmora, grazie alla rete creatasi durante il periodo di lock-down, ha avuto modo di conoscere e gestire un buon numero di volontari. Questi, nei mesi appena trascorsi, si sono presi cura di anziani, malati, cittadini con disabilità impossibilitati a fare la spesa o ad andare a prendere i medicinali in farmacia.

Ora che questa emergenza sta volgendo al termine, rimangono ancora soli alcuni anziani, per i quali sarebbe utile continuare a mantenere i contatti. L’idea di una lunga estate, dove la Città faticherà a trovare delle attività da proporre in sicurezza, ha portato ad ipotizzare il servizio a domicilio dei libri …









