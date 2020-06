AVVISO CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA APERTA – CITTA’ DI SARONNO

AVVISO

Si avvisano i Cittadini che il prossimo Consiglio Comunale si svolgerà, come le precedenti sedute, in videoconferenza. In questa occasione, in vista dell’ “Approvazione del Rendiconto relativo alla gestione dell’ esercizio 2019”, i saronnesi avranno la possibilità di intervenire durante la seduta consiliare aperta attraverso due modalità:

– Recandosi nella sede municipale – Piazza della Repubblica n.7 – per effettuare il collegamento in diretta alla videoconferenza grazie alle postazioni disposte a tal fine e con l’assistenza di un operatore presente in loco;

– Contattando l’Ufficio Segreteria del Sindaco al numero 0296710299 o tramite e-mail segreteriasindaco@comune.saronno.va.it per ricevere informazioni e indicazioni sul collegamento in diretta dalla propria abitazione.









Leggi la notizia completa