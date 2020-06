Allo Iacp di Trapani, firmato l’appalto per il Social Housing di Amabilina a Marsala

Sottoscritto, questa mattina, allo Iacp di Trapani il contratto di appalto relativo ai lavori di Social Housing per la riqualificazione edilizia dell’ex scuola di contrada Amabilina di Marsala. I lavori finanziati per un importo di circa 2 milioni di euro sono stati affidati all’esito della gara dall’impresa Fenix Consorzio Stabile – Castrogiovanni srl (consorziato) con sede a Bologna che ha offerto un ribasso del 24,48 per cento per un importo complessivo di poco oltre 1 milione e mezzo di euro. Alla gara di appalto hanno partecipato 179 imprese, di cui dieci escluse.

Il progetto di Social Housing Amabilina è volto alla riqualificazione edilizia di un’area della contrada marsalese attraverso la realizzazione di alloggi sociali e l’incremento di azioni e servizi volti al miglioramento della qualità della vita ed ad un maggior sviluppo sociale. Il progetto, frutto di un protocollo d’Intesa tra Amministrazione comunale di Marsala e Iacp di Trapani, è realizzato nell’ambito …









Leggi la notizia completa